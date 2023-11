Champions League, c’è anche Aidoo nella lista dell’Inter per il match contro il Benfica

C'è anche Mike Aidoo nella lista dei calciatori convocabili dall'Inter per la gara di Champions League di questa sera contro il Benfica: l'esterno destro classe 2005, complici l'assenza di Dumfries e le condizioni non ottimali di Cuadrado, è stato preallertato dalla Prima Squadra, e in questi giorni si è allenato agli ordini di Simone Inzaghi. Il giocatore ha scelto la maglia numero 48.

Tutto questo, però, non implica la sua convocazione per il match contro i portoghesi: a differenza degli altri giovani Stabile, Stankovic e Kamate, infatti, Aidoo sarà a disposizione di Chivu per l'impegno della Primavera nerazzurra in Youth League questo pomeriggio. Nelle prossime ore verrà deciso di comune accordo se e quanto impiegarlo con l'Under 19 e se portarlo eventualmente in panchina in Champions League con la Prima Squadra.