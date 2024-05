Javier Zanetti torna anche sulla vittoria del Triplete nell’intervista al BSMT. Ecco le parole del vice presidente dell’Inter su José Mourinho e non solo: “Mourinho? Quel momento rimarrà in eterno, siamo gli unici italiani ad aver fatto il Triplete. Ricordo a Madrid, quel momento era il coronamento di un sogno per tutti noi e per Mourinho, un’annata indimenticabile per tutti. Ho avuto e ho ancora un grandissimo rapporto con Mou, da calciatore e anche adesso quando ci troviamo. Era riuscito a creare una famiglia, oltre ad avere grandi campioni, era una squadra con grandi personalità dove tutti volevano fare quella cosa per l’Inter, in quel momento.