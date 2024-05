Sarà una stagione asfissiante, che metterà a dura prova la tenuta mentale e fisica di giocatori e allenatori, e che sarà potenzialmente composta anche da 70 partite. Un tour de force da vivere intensamente, tra le varie competizioni. Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana con il formato final four e il Mondiale per Club: cinque manifestazioni a cui l'Inter di Simone Inzaghi prenderà parte nel 2024-25. Ecco tutte le date già ufficiali della prossima stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport:

La prima giornata è in programma (anche se non è ancora ufficiale) per il weekend dopo Ferragosto: 17-18 agosto, con posticipo il 19. Si giocheranno tre turni prima della pausa delle nazionali a inizio settembre. La conclusione del campionato prevedibilmente a inizio giugno, si giocherà nella sosta natalizia per ridurre al minimo i turni infrasettimanali.