"Inzaghi studia l’11 anti Napoli e le novità potrebbero riguardare soprattutto il centrocampo. Ieri mattina, con la squadra divisa tra scarico e lavoro più intenso per i meno impegnati in Coppa, tra i più provati c’erano Calhanoglu e Mkhitaryan. Il turco era rientrato a Bologna senza passare dal via a due giorni dal ritorno in gruppo dopo il problema muscolare accusato il 24 febbraio. Al Metropolitano è stato l’unico della mediana in campo per 120’ e si vuole evitare un rischio di ricaduta. Asllani inoltre ha confermato di avere cambiato marcia ed essere ormai una sicurezza in un ruolo delicatissimo. Il 35enne Mkhitaryan a Madrid ha giocato 111’, ma soprattutto non parte dalla panchina dal 20 dicembre. Anche qui però Inzaghi ha un’alternativa di livello, con Frattesi che ha sempre lasciato il segno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.