Il direttore del Corriere dello Sport ha replicato ricordando la sua frase (ricordando correttamente un parallelo che non era infatti con Pavard): "Io non ho mai paragonato Pavard a Paramatti, l'ha riportato qualche analfabeta su qualche sito. Io ho detto, rispondendo a chi parlava di De Vrij migliore in campo contro la Fiorentina, che questo mi ricordava il periodo di Baggio a Bologna quando si diceva 'ok Baggio ma il migliore è Paramatti'. Mai paragonato Pavard a Paramatti, ho detto che per me 30 milioni per Pavard erano troppi e lo ribadisco".