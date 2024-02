La prossima sarà una stagione particolare. Cambia la Champions League, cambia anche il Mondiale per Club. Tante partite in più per i giocatori, ma tanti soldi in palio per i club vincitori e per chi parteciperà.

"Le lamentele per un calendario fittissimo, in cui non si trova spazio per un recupero, vengono poi addolcite dai soldi. Sia il Mondiale per club della Fifa, sia la nuova versione della Uefa per la Champions League offrono la classica pioggia di denaro. Sono tanti: 2,5 miliardi è il montepremi del torneo Fifa. A Zurigo erano partiti da due miliardi, quando la manifestazione era stata ideata. Doveva vedere il via quattro anni fa, poi è stata rinviata anche per la pandemia causata dal Covid. La somma da dividere adesso è stata aumentata: 100 milioni entreranno nel conto di chi vince, la metà per la partecipazione. I dettagli dei premi per il superamento dei turni sono da definire, ma 50 milioni soltanto per tre partite, se andasse male, sono un lusso", scrive La Gazzetta dello Sport.