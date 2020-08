Zhang, rientro con un obiettivo primario per l’Inter. Summit e poi Dusseldorf per la semifinale

Il presidente dell’Inter Steven Zhang, rientrato dopo un lungo periodo in Italia per via della pandemia, si è subito messo al lavoro per migliorare squadra e club in vista della prossima stagione. Concentrazione sull’Europa League e sulla semifinale di lunedì, ma occhi puntati anche sul futuro.

“La prima giornata milanese di Steven dopo oltre cinque mesi di assenza forzata è stata importante, quasi un nuovo inizio. Con la semifinale di Europa League alle porte, il presidente è riuscito a respirare davvero il clima di attesa che si sta vivendo in questi giorni in società. Voleva tornare in Italia esattamente per questo: l’obiettivo primario di Zhang è far sentire l’appoggio della proprietà a giocatori e tecnico. Steven era tornato in Cina nella prima settimana di marzo: l’ultima volta a San Siro, in Europa League contro il Ludogorets a porte chiuse, è datata 27 febbraio”, si legge su La gazzetta dello Sport.

“Con l’esplosione della pandemia è stato impossibile lasciare l’Asia per tutto questo tempo, ma i contatti tra Milano e Nanchino sono stati ovviamente quotidiani. La telefonata tra il presidente e Conte dopo le accuse rivolte ai vertici della società dopo la vittoria contro l’Atalanta è stata la dimostrazione che Zhang è sempre stato accanto alla squadra. L’allenatore aveva fatto riferimento alla sua lontananza, l’intervento immediato di Steven è servito a rimettere dei punti fermi. Ma rivedersi dal vivo e guardarsi negli occhi serviva a tutti, prima di volare a Dusseldorf per provare a spingere Lukaku & co. in finale di Europa League”, aggiunge il giornale sportivo.