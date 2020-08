Damiani: “Conte è il numero uno sul campo. Shakhtar forte, ma l’Inter può arrivare in fondo”

“Mi auguro possa vincere l’Europa League“. Oscar Damiani, procuratore e operatore di mercato, ha parlato dell’Inter ai microfoni di TuttoMercatoWeb. “Conte ha fatto un grande lavoro. Poi non entro nel merito dei rapporti con la società, la cosa non mi riguarda. Sul campo è un numero uno, è arrivato secondo in campionato e in semifinale di Europa League, questo non va dimenticato. Gli auguri non si fanno, però forza Inter!”.

Damiani ha poi detto la sua sulla semifinale in gara secca di Europa League e sugli avversari della squadra di Conte, lo Shakhtar Donetsk: “È un avversario forte, con una grande scuola e con tanti brasiliani. Sarà una gara difficile, ma l’Inter può sicuramente farcela ad arrivare in fondo“.