CorSera – Inter, Zhang a Milano: oggi incontro con Marotta, i dettagli. E per Conte…

“Il ritorno di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter è rientrato ieri in Italia dopo più di cinque mesi. Oggi a Milano incontrerà l’ad Beppe Marotta per iniziare la pianificazione della prossima stagione”.

Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al rientro in Italia del presidente dell’Inter.

Nell’incontro con Marotta si parlerà di mercato ma il primo nodo resta l’allenatore, con il quale si discuterà dopo l’Europa League. Nelle scorse settimane c’è stato un colloquio telefonico in cui si è deciso di rinviare i discorsi al termine della campagna europea. Intanto si ferma per infortunio Sanchez: il cileno salterà sicuramente lo Shakhtar ed è in dubbio anche la sua presenza per l’eventuale finale.