Roma-Inter, anche Zhang sarà all’Olimpico: obiettivo caricare la squadra per una sfida cruciale

Ad assistere alla cruciale sfida in ottica lotta Champions League all'Olimpico tra Roma e Inter ci sarà anche il presidente nerazzurro Steven Zhang. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che scrive:

"Steven Zhang oggi pomeriggio sarà a Roma per assistere alla gara tra i giallorossi e i nerazzurri. Il presidente arriverà nella Capitale nel primo pomeriggio, a poche ore dal fischio d'inizio, con l'intento di star vicino ai calciatori come successo nella trasferta di due settimane fa ad Empoli, quando i nerazzurri sono tornati a vincere in campionato dopo un lungo digiuno".