Attacco, pista nuova. Il colpo arriva dalla Serie A? “La rivelazione in scadenza 2026”

C'è una pista nuova per l'attacco dell'Inter, che per rinforzare il reparto offensivo potrebbe attingere dalla Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri, così come Juventus e Milan, avrebbero messo gli occhi su Boulaye Dia, vera rivelazione della Salernitana, che lo ha acquistato l'estate scorsa dal Villarreal. Scrive il quotidiano: