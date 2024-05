Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Anche Il Giorno, nella sua edizione odierna, paventa l'ipotesi di un'eventuale proroga della scadenza del prestito che Steven Zhang deve rendere a Oaktree entro il 20 maggio. Si legge: "I tempi sono strettissimi e Oaktree ha il coltello dalla parte del manico. La scadenza del 20 maggio può essere facilmente aggirabile, se le parti hanno la comune intenzione di continuare a trattare, ma se una delle due è per la rottura il rischio è l’immediato cambio di proprietà.

Lunedì in Lussemburgo, dove ha sede Grand Tower, è festa nazionale: qualora le carte in mano alle parti lo consentissero, Oaktree potrebbe anche chiedere una soluzione entro domani, non concedendo nemmeno la proroga di 24 ore per la festività. Se invece l’intenzione non è quella di escutere il pegno, bensì semplicemente di trovare un accordo alle proprie condizioni (magari escludendo Pimco dalla partita e chiudendo un riscadenziamento di un anno a tassi superiori a quello attuale) la data cerchiata sul calendario diventerebbe meno centrale. Dalla volontà di Oaktree dipendono anche le tempistiche di un eventuale cambio della guardia".