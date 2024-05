La trattativa tra la famiglia Zhang e il fondo Pimco, che sembrava in dirittura d'arrivo, è tutt'altro che definita, tanto che negli ultimi giorni è tornata in auge l'ipotesi di un passaggio dell'Inter nelle mani di Oaktree. Tuttosport spiega: "A rafforzare l'ipotesi che ci siano reali problemi fra Zhang e Pimco o che la formula studiata per ottenere i 435 milioni e rimborsare Oaktree non sia quella giusta per chiudere la questione in maniera positiva per il presidente cinese (un bond a due anni), lo si è intuito anche dalla scelta dello stesso Oaktree di ingaggiare un professionista di grande esperienza della comunicazione in Italia. Una mossa significativa, a dimostrare delle necessità di aprire un determinato canale nell'ambiente sportivo nostrano.