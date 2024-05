Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la prossima settimana potrebbero arrivare delle novità sul tentativo di Steven Zhang, presidente nerazzurro, di stringere un accordo con il fondo Pimco per un prestito da 400 milioni di euro, che possa permettere allo stesso Zhang di liquidare Oaktree e non perdere così il controllo della società:

"... E intanto mancano solo due settimane alla scadenza del prestito di Oaktree. Ma già la prossima potrebbe riservare novità, sia in un senso sia nell’altro. Lo striscione dell’ultimo chilometro è a un passo. Steven Zhang, come emerso nei giorni scorsi, sta lavorando per raggiungere un accordo con Pimco, attraverso cui otterrebbe, sempre in prestito, circa 400 milioni, con i quali andrebbe a saldare il conto con il fondo che ha sede a Los Angeles, evitando così di perdere l’Inter".