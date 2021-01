Criscitiello: “Suning? Jindong scappato”. Poi l’attacco: “Ma non è che ha preso l’Inter per…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello è tornato sulle ultime vicende societarie dell’Inter, invocando una discesa in campo di Zhang Jindong, assente da Milano da quasi due anni:

CRISI SUNING – “A noi piacevano i Presidenti che ci mettevano i soldi e il cuore. Va bene se ci sono i soldi ma se finiscono anche quelli, a questo punto, ci tenevamo i nostri imprenditori in braghe di tela. Suning è un colosso che piazza l’Inter ai livelli delle grandi di Premier. Però tra la crisi del covid, le decisioni del governo cinese e gli ultimi sviluppi poco chiari posizionano l’Inter di Zhang su una posizione non stabile“.

ZHANG – “E’ grave che il grande capo sia scappato da Milano e non ci venga a raccontare la favola di aver lasciato il figlio a Milano perché un affare importante come l’Inter necessita che il vero proprietario si faccia vedere qualche volta al mese. Qui non abbiamo tracce da quasi due anni e, forse, sapeva già che questa sarebbe stata una operazione puramente finanziaria e, forse, speculativa. Zhang, padre, deve uscire allo scoperto e fare chiarezza“.

(Fonte: TMW)