Corsera – Mercato Inter, le difficoltà di Suning e la trattativa con Bc Partners limitano…

“Mercato? La linea della società è molto chiara, netta e decisa: non faremo nulla”. Nel post partita di Roma-Inter, Antonio Conte è stato chiaro in merito a possibili nuovi innesti in rosa. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico nerazzurro conferma che non ci sarà nessun aiuto dal mercato.

“Trattative in entrata non ce ne sono, in questo momento l’Inter non può permettersele, al massimo si parla di uscite per ridurre i costi. «Il mercato per me non è mai stato aperto. La rosa ha pregi e difetti, ma dal mercato non voglio e non ho chiesto nessuno, da agosto. Mi è stato detto di non chiedere nulla e ho detto ok» ricostruisce Conte. Le difficoltà di Suning e la trattativa in corso per vendere parte o tutta la società a Bc Partners, limitano il raggio d’azione del club nerazzurro”.

(Corriere della Sera)