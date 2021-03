Fortress, dettagli offerta a Suning: “In caso di cessione di quote Inter diventerebbe…”

Fortress negli ultimi giorni ha accelerato con Suning nella trattativa per un finanziamento da versare all'attuale proprietà dell'Inter

"Secondo il “Sole 24Ore”, il fondo americano Fortress sta spingendo per finalizzare, entro la fine di marzo, un accordo con Suning, che garantirebbe all’Inter una forma di finanziamento per circa 250 milioni di euro. La formula sarebbe quella del “preferred equity”, vale a dire che poi quel denaro verrebbe utilizzato per un aumento di capitale, ma poi, in caso di cessione di quote, Fortress diventerebbe il creditore prioritario a dover essere pagato. Insomma, chiaro che per l’Inter significherebbe aumentare il volume complessivo dei debiti a carico".