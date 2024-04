Il presidente dell'Inter ha raggiunto un accordo con Pimco, ma non è escluso che possa valutare determinate offerte

Zhang sarà ancora proprietario dell'Inter. Il presidente ha trovato l'accordo con Pimco che prenderà il posto di Oaktree, liquidando di fatto il fondo, per i prossimi tre anni. Così Zhang sarà libero di gestire al meglio il club e di valutare eventuali offerte.

"E certo non si può neppure escludere che nei prossimi mesi possa arrivare un’offerta per rilevare l’Inter. Ma Zhang si è messo nelle condizioni di poter valutare, almeno per i prossimi tre anni: se arriva la proposta da 1,2 miliardi di euro bene, altrimenti si guarda avanti", precisa La Gazzetta dello Sport.