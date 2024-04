Cos'è la Pimco

Pimco è una società di gestione del risparmio con sede in California, fondata nel 1971. È controllata dalla compagnia assicurativa tedesca Allianz (ha il 70% delle quote) e gestisce circa 1800 miliardi di dollari che derivano da Banche, fondi, aziende e fondazioni. È specializzata negli investimenti obbligazionari, cioè fornisce credito alle società. Ha oltre 3260 dipendenti in tutto il mondo, 23 sedi di cui 4 in Europa e una è a Milano. "PIMCO è un leader globale nel reddito fisso attivo con una profonda esperienza nei mercati pubblici e privati. Le nostre ampie risorse, la presenza globale e il processo di investimento collaudato nel tempo sono progettati per aiutare a dare ai nostri clienti un vantaggio nel perseguire i loro obiettivi a lungo termine", scrive sul sito ufficiale la società.