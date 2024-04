A proposito dell'Inter, Parolo ha spiegato come secondo lui preparerà Inzaghi la partita che potrebbe valere lo scudetto numero venti della storia interista. «Se ci può essere una pecca dello scudetto dell'Inter, in questa stagione fantastica, è non vincerlo nel derby. Credo che i giocatori dell'Inter non vedano l'ora di giocare questo derby perché immaginano quello che potrebbe accadere, vinci in casa contro il Milan e hai fatto l'apoteosi del percorso di Inzaghi. Lui penso che voglia chiudere così nel derby la storia di questo campionato per rimanere nella storia. C'è già per quello che ha fatto finora con record di punti e quello che ha fatto nei tre anni, ma sarebbe una ciliegina incredibile nella storia all'Inter e potrebbe diventare ineguagliabile per certi versi nella mente dei tifosi», le sue parole sui nerazzurri.

«Inzaghi - ha aggiunto il suo ex giocatore - vive di queste cose e caricherà la gara a mille. E lui sa trovare il modo per far si che la squadra sia pronta. Pioli secondo me è meno in questo aspetto. Nella storia di Inzaghi invece ritrovo queste cose. Un pronostico? Per me finisce 0-2, vince l'Inter. Perché nelle ultime partite ho visto scarico mentalmente il Milan, non sapere qual è il loro futuro può incidere al di là dell'orgoglio, è un po' come se scaricano la responsabilità sull'allenatore».

(Fonte: DAZN)

