Inter-Zielinski, ormai ci siamo: “Visite e firma entro questa data”

Piotr Zielinski è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ormai ci siamo, il polacco sarà un rinforzo a 0 per la prossima stagione. Matteo Moretto, esperto di mercato, su Kick ha svelato le tempistiche della firma: “Tra visite e firme, dovrebbe fare tutto entro fine mese, questo è ciò che sappiamo. È stato escluso dalla lista Champions dal Napoli, è palese non rinnovi e a oggi per lui c’è solo l’Inter. Andranno via Sensi e Klaassen, così si spiega il colpo Zielinski a 0. L’iter dovrebbe essere definito in pieno entro fine mese”, le sue parole.