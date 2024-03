Giorni complicati per Acerbi dopo Inter-Napoli. Il difensore ha vissuto la sentenza di assoluzione come una liberazione e lunedì potrà essere in campo contro l'Empoli. Per il futuro è tutto ancora da decidere.

"Nessuna prova per i giudici, che hanno deciso l’assoluzione, ma versioni ancora discordanti dei due protagonisti. Se i tifosi delle altre squadre sono insorti contro la sentenza, anche in parte del variegato mondo interista in tanti continuano a non essere soddisfatti fino in fondo: si sarebbero risparmiati anche il minimo accostamento alla parola ”razzismo”. Il difensore nerazzurro ha comunque ripreso una normalità fatta di allenamenti ad Appiano, forte però del favore dalla giustizia sportiva. Insomma, intende semplicemente andare oltre, ma forse chi desidera più di ogni altro voltare pagina è proprio l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.