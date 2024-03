Dopo tre giorni passati a raccogliere materiale, oggi l’indagine della Procura federale sul presunto caso razzismo in Inter-Napoli si arricchirà della sua parte più importante. Il procuratore capo Giuseppe Chinè ascolterà le versioni di Francesco Acerbi e Juan Jesus, a cui di certo porrà tutte le domande necessarie per evidenziare eventuali contraddizioni allo scopo di ricostruire con certezza che cosa sia accaduto in campo. I due saranno sentiti in videoconferenza e con loro ci sarà un ispettore federale a garanzia della testimonianza.

"Alle 10 si collegherà da Appiano Gentile il difensore dell’Inter. Acerbi nei giorni scorsi ha incontrato più volte la dirigenza e i legali nerazzurri (anche ieri sera), ribadendo ogni volta lo stesso concetto: «Non ho mai pronunciato frasi razziste». Una tesi su cui il club, inizialmente più prudente, adesso sembra convergere. Resta chiaro però che se la Procura dovesse accertare la matrice discriminatoria della frase detta a Juan Jesus, con la conseguente squalifica per almeno dieci giornate da parte del Giudice sportivo, l’Inter non sarà affatto tenera con il proprio giocatore. Ma è presto per fare ipotesi, prima bisogna vedere che cosa emergerà di fronte a un procuratore esperto come Chiné, che di certo sa fare le domande giuste. È più che probabile che Acerbi sosterrà anche davanti a lui di essere stato frainteso, magari tirando fuori la frase circolata negli ultimi giorni secondo cui avrebbe detto «ti faccio nero». Una delle speranze della difesa è che Chinè e il Giudice diano per buona questa versione, eliminando la matrice razzista e sanzionando comunque la condotta lesiva con 2-3 giornate. Impresa non facile, ma in questo strano caso - con due versioni diametralmente opposte - non si può dare nulla per scontato".