Andreolli: “Inter diversa rispetto all’andata. Sanchez sta vivendo forse uno dei…”

L'analisi di Marco Andreolli prima di Atalanta-Inter

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera tra Atalanta e Inter: "La squadra ha speso tanto in Supercoppa a livello fisico e mentale. E' stata una vittoria importante e meritata. La rosa dell'Atalanta è cresciuta molto non solo negli 11 titolari. Con Muriel spesso cercano l'attacco in profondità. Quella sarà una lettura in chiave difensiva da parte dell'Inter importante. Nella gara di andata l'Atalanta è stata una delle formazioni che ha messo più in difficoltà l'Inter. Era un'Inter diversa, in una fase di costruzione. Quest'anno l'Atalanta è meno dominante, fa più fatica ad essere così straripante. Calhanoglu ha delle caratteristiche uniche nel suo ruolo, è cresciuto nei numeri e negli assist. E' unico anche perché a volte diventa determinante nelle palle inattive. Muriel a tratti ricorda il Fenomeno, ha sempre avuto grandi lampi. Lautaro è un attaccante che in area di rigore è più bravo. Sanchez sta vivendo un momento davvero importante, forse uno dei momenti migliori da quando è arrivato all'Inter".