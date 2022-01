Marotta: “Dybala? Alle opportunità si guarda. Attacco Inter è forte. Il nostro rinnovo…”

Il dirigente nerazzurro ha parlato della sfida contro l'Atalanta e si è soffermato sul momento della squadra di Inzaghi

Beppe Marotta, prima della sfida contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato del momento dell'Inter di Inzaghi che arriva dalla vittoria contro la Juventus in Supercoppa ma deve ora riconcentrarsi al massimo sul campionato. Queste le parole del dirigente interista:

-Come è stato arrivare alla vittoria in Supercoppa? Che cosa pensa delle parole di Sanchez dopo la partita?

Innanzitutto è stata una grande soddisfazione, gioia immensa per club e squadra. Ma questa squadra deve mettere in archivio il trofeo e pensare a questa gara che ci rimette in una competizione a cui teniamo molto. Sanchez lo conosciamo, sappiamo qual è il modo di fare e di pensare. L'importante è che risponda sul campo a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, le esigenze di squadra e siamo felici.