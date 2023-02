Andreolli: “Inter dai due volti, ma nelle trasferte contro squadre inferiori è sempre caduta”

Marco Andreolli ha parlato di un'Inter dai due volti. L'ex giocatore nerazzurro ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Gara difficile, complicata e dura. Le condizioni del campo l'hanno resa ancora più difficile dopo un turno di CL in cui la squadra aveva speso tanto. Abbiamo pagato la mancanza di freschezza. Si è cercato di lottare fino alla fine, paghiamo un calo mentale e una mal lettura di una situazione tattica di squadra nella situazione del gol. La squadra si è spaccata in due nel momento in cui l'Inter sembrava aver preso in mano il gioco".