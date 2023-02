Inzaghi a Inter TV: “Siamo molto arrabbiati: dobbiamo fare tutti meglio, io in primis. Si…”

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Bologna ai microfoni di Inter TV: "Come analizzo la partita? Analizzo che chiaramente è un ko che non ci soddisfa. Primo tempo insufficiente, secondo tempo meglio ma nel momento migliore nostro con il predominio del campo e quando stavamo creando, abbiamo preso un gol che non avremmo mai dovuto prendere".