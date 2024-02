È una cosa che racconterò ai miei figli per far capire loro che la passione è la prima cosa e che bisogna sempre impegnarsi, stare sul pezzo e concentrati per andare dritti verso i propri obiettivi. Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato, un po' come dare una bella palla e vedere un mio compagno andare in porta. L’esperienza e giocare partite importanti mi ha aiutato a crescere e a vivere tutto con più tranquillità rispetto al passato. Per me la squadra è la cosa più importante ed è quella che spinge tutti noi a dare il meglio, come il voler ricambiare l’affetto dei tifosi e rendere orgogliosa la mia famiglia".