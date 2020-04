AS – Barcellona, Bartomeu contro Setien: ecco chi preferisce tra Lautaro e Neymar. Il piano è…

Il quotidiano spagnolo AS va controcorrente e afferma che la priorità del Barcellona in attacco in vista del prossimo mercato estivo non sarebbe Lautaro Martinez ma Neymar Jr. Una scelta ben precisa che deriva dalla volontà del presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu, in contrapposizione a quella dello staff tecnico guidato da Quique Setien, che preferirebbe l’attaccante dell’Inter.

AS spiega che Bartomeu sogna di chiudere il suo mandato con il ritorno del fuoriclasse brasiliano, richiesto anche dal suo ‘vecchio amico‘ Lionel Messi, che sogna di tornare a giocare insieme. Inoltre c’è un altro fattore che fa pendere la bilancia verso il ritorno di Neymar: la presenza di Suarez, al suo ultimo anno di contratto con il Barcellona, complicherebbe la situazione di Lautaro Martinez.

Il piano del Barcellona è quello di riacquistare Neymar nell’estate 2020 e Lautaro nel 2021, quando Suarez andrà in scadenza e lascerà il club blaugrana nel caso in cui quest’ultimo non eserciti la clausola di rinnovo automatico.