Sport esagera: “Neymar, Lautaro, Messi e Suarez insieme, si può! Il Barça continua a…”

“Possono giocare insieme”. E’ questo il titolo in copertina sulla prima pagina di Sport in edicola sabato 18 aprile 2020, con tanto di foto di Neymar, Messi, Suarez e Lautaro Martinez. “Lo spogliatoio e lo staff tecnico vedono possibile un attacco con Neymar, Messi dietro e Lautaro e Suarez davanti. Il Lautaro continua a impegnarsi per chiudere in estate i due acquisti del crack brasiliano e del giovane goleador argentino”, aggiunge il portale spagnolo, da sempre vicino alle vicende del club blaugrana.

Ecco, di sotto, la prima pagina di Sport in edicola sabato 18 aprile 2020.