Bergomi: “Battere la Juve in Italia è sempre difficile. L’Inter ha svoltato quando…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

"Pronostico? Razionalmente uno può dire Atalanta ma battere la Juve, in Italia, è difficile. L'Inter ha svoltato quando ha battuto la Juve 2-0, la Juve la ritengo sempre favorita. L'Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, e ha già vinto di fatto andando in Champions per tre anni di fila".