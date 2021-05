Gentile: “In campo non ci sono Bergomi o Baresi. Non condanno chi non accetta riduzione”

Il giornalista Riccardo Gentile ha parlato nel pomeriggio di Sky Sport della questione economica dell'Inter e della richiesta di riduzione degli ingaggi da parte del club

"C'è da considerare che in campo non ci sono Bergomi e Baresi, professionisti non interisti. Lo fanno perché viene ben retribuito, sono stati stipulati dei contratti e sono state promesse delle retribuzioni. Se non è più possibile non darei del traditore a chi dovesse dire di non essere disposto ad accettare".