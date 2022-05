Casini: “Calcio strumento eccezional per combattere razzismo. Campagna Serie A”

Durante l’evento Integration Heroes allo Sheraton di Milano ha parlato anche il presidente della Lega Serie A Casini

Siamo in un punto migliore del giorno precedente, ma peggiore di come può essere. E' un percorso che è stato intrapreso anche nel Regno Unito, dove hanno fatto tanto, partendo da una situazione anche peggiore. Ringrazio Eto'o, c'è un dovere di tutti noi di far sì che la scuola sia quel luogo dove si migliora. La famiglia è fondamentale, ma magari non tutte le famiglie sono in grado di trasmettere determinati strumenti. Questo è il compito anche della politica, nonostante ci sia la percezione sbagliata che sia qualcosa di distante. Il calcio è uno strumento eccezionale. La Serie A ha lanciato quest'anno una campagna per contrastare ogni forma di discriminazione, che prevede una serie di messaggi in campo e sui social. I calciatori hanno indossato magliette con la scritta 'Keep Racism Out', un messaggio forte per contrastare questo problema. Bisogna cominciare dai bambini, prima si fa, meglio è.