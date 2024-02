«L'Inter è molto forte, ma la squadra di Allegri mi sembra più unita e coesa rispetto agli ultimi anni. E poi conosco la mentalità della Juventus, dove non si molla mai fino alla fine. Quattro punti con una partita in meno è un bel vantaggio per l'Inter, però la squadra di Inzaghi dovrà recuperare quella gara contro l'Atalanta di Gasperini, uno dei clienti più tosti della Serie A. E con la ripartenza della Champions, che vedrà l'Inter protagonista e la Juventus no, può succedere che i nerazzurri qualche punto lo perdano a cavallo tra le sfide europee. Gli scudetti si vincono in provincia: più che la sconfitta nel derby d'Italia, nel conteggio della Juventus pesa il pari interno con l'Empoli».