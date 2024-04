Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter: "Io ho commentato la prima partita dell'Inter, Thuram è sembrato da subito un salto in avanti. Le incognite erano solo davanti, avevano perso Lukaku e Dzeko: in realtà ha fatto quello che facevano tutti e due, dà possibilità di ripartire con esuberanza fisica, è stato un acquisto eccezionale. Sommer? E' stato bravissimo, è arrivato in sordina ma chi lo conosceva sapeva del suo rendimento e del suo spessore internazionale. Non si vede più la differenza con Onana nella costruzione dal basso, è stato bravo anche lui a fare ciò che serviva. Inzaghi? Non è cambiato tantissimo, le sostituzioni sono spesso previsti prima della partita: ha una rosa che glielo permette e giustamente lo fa. E' migliorato tanto nel suo status: alla Lazio è arrivato come uno di famiglia, all'Inter è arrivato affermato e ha avuto bisogno di tempo per prendersi quello status. Lo vedo anche da come parla, è cambiato completamente: ha preso grande consapevolezza in se stesso. Più che alla squadra, il percorso Champions ha fatto fare a lui lo step successivo".