Cole: “Lukaku è più maturo. Dopo il suo periodo all’Inter è disposto a…”

L'ex giocatore del Chelsea elogia l'attaccante belga

Dal debutto con gol contro l'Arsenal, fino alla doppietta nel fine settimana contro l'Aston Villa. È iniziata come meglio non poteva l'avventura di Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea: tre gol in tre partite. Uno che non ha mai dubitato che potesse fare bene è stato l'ex Chelsea Ashley Cole. "Stiamo vedendo il Lukaku più maturo e sta mettendo in mostra la qualità che tutti conoscevamo".