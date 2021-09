Cech: “Lukaku? Sa fin troppo bene perché è tornato al Chelsea. Quando è arrivato…”

L'ex portiere del Chelsea è felice del ritorno dell'attaccante belga a Stamford Bridge

Petr Cech ha difeso i colori del Chelsea per undici anni. Oggi lavora per i Blues come consulente tecnico. Come tutti, l'ex portiere è felice per ritorno di Romelu Lukaku. "Quando è arrivato qui, aveva bisogno di un periodo di adattamento. È normale. E alla fine Romelu ha dovuto prendere una strada diversa rispetto al Chelsea".