Serie A – Crotone-Udinese 1-2, doppietta di De Paul. Sampdoria-Verona finisce 3-1

Terminano con due vittorie i due anticipi delle 15 della 31esima giornata di Serie A

L'altro anticipo ha visto la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Crotone. Friulani che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di De Paul. Nella ripresa la squadra di Cosmi trova il pari con Simy che trasforma un rigore, ma cinque minuti dopo è ancora De Paul a portare in vantaggio l'Udinese. Lo stesso argentino viene espulso nei minuti di recupero per un intervento a gamba alta su Molina.