Mercato Inter, messaggio d’addio di De Paul all’Udinese? Risponde così agli auguri

Il tweet dell'argentino che ha subito portato la mente di tutti al calciomercato

Uno dei nomi che sarà tra i più chiacchierati in sede di mercato quest'estate sarà sicuramente quello di Rodrigo De Paul. Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Marino ha infatti confermato come il giocatore possa partire di fronte ad un'offerta soddisfacente e l'Inter segue ormai da diverso tempo il 10 dei friulani. Intanto il calciatore dà ulteriori indizi: tramite il proprio profilo Twitter, infatti, ha voluto rispondere al club friulano, che gli ha augurato buon compleanno. "Grazie per tutto", ha scritto De Paul: parole che sembrano quasi un messaggio d'addio.