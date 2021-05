De Paul, Conte stravede e dice sì. “Inter, ecco come può arrivare”

Il 10 dell'Udinese potrebbe davvero lasciare il Friuli quest'estate: e l'Inter è ancora sulle sue tracce, ma serve cedere

E' Rodrigo De Paul il nome che piace, e molto, in casa Inter per il centrocampo. Il club nerazzurro aveva già perfezionato il suo acquisto nel 2019, per poi cambiare piano. Oggi, però, anche Antonio Conte sembra essere stregato dal 10 dell'Udinese: "Conte stravede per le qualità dell'argentino - spiega La Gazzetta dello Sport -, che nel suo 3-5-2 potrebbe giocare sostanzialmente da mezzala destra o sinistra (per intenderci, nella "zolla" che solitamente occupa Eriksen), magari da trequartista in quello che diventerebbe un centrocampo ancor più mobile. Non ci sono dubbi sul potenziale di Rodrigo, sul quale mesi fa si precipitò il Leeds di Marcelo Bielsa, tuttavia senza trovare l'entusiasmo del diretto interessato, che probabilmente si aspettava (e si aspetta) destinazioni più di nome.