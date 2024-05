"Al netto di eventuali cessioni che al momento non sono programmate, Inzaghi si sente relativamente coperto sia sugli esterni (ma se esce Dumfries deve arrivare un laterale destro) sia in mediana - con sei elementi di livello per tre maglie - sia in difesa. Malgrado due centrali come Acerbi e De Vrij che il febbraio prossimo avranno 70 anni in due, Inzaghi ha totale fiducia nella coppia che conosce bene dai tempi della Lazio e sa che all’occorrenza potrà adattare Bastoni, molto cresciuto anche in marcatura. L’intervento in quel reparto avverrà nel 2025", spiega La Gazzetta dello Sport.