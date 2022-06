Gullit e la riflessione sull’Ajax: “È molto strano. Giocatori come De Vrij e Dumfries…”

L'Ajax ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2019. Nel corso del tempo, molti giocatori importanti - tra cui Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong e Hakim Ziyech - se ne sono andati, ma raramente sono stati determinanti per i club che hanno sborsato cifre molto alte. Tutto questo per Ruud Gullit è sorprendente: "I top dell'Ajax stanno attraversando un periodo difficile. Devono prestare attenzione. Se tutti quei giocatori falliscono altrove, i club lo vedranno".

"È molto strano, ma i giocatori che erano meno accattivanti quando giocavano in Olanda, vanno tutti bene all'estero. Come Virgil van Dijk , Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma e anche Wout Weghorst. Anche Teun Koopmeiners ora sta facendo molto bene all'Atalanta, tutti giocatori che non vengono dall'Ajax".