Il laterale ha pienamente recuperato e ci sarà nella gara di campionato dopo la sosta per le nazionali

L'Inter dovrà valutare le condizioni di De Vrij. Il difensore ha lasciato il ritiro dell'Olanda e ha fatto rientro a Milano per un problema muscolare. Inzaghi attende di sapere le sue condizioni e cosa succederà con Acerbi, altrimenti dovrà inventarsi un centrale per la sua difesa a 3. Intanto buone notizie per l'allenatore da uno degli infortunati.