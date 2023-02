CorSera – Inter, manca freschezza e fantasia. Va provato qualcosa di diverso con Brozovic

"Le grandi notti dell’Inter nel giro di pochi giorni finiscono sul lettino dello psicanalista: Monza, Empoli, Samp e Bologna, dieci punti lasciati con le provinciali dopo vittorie contro Napoli, Milan (due volte) e Porto. Scivoloni a causa dei quali la distanza dalla capolista è diventata siderale e quella dal quinto posto oggi potrebbe ridursi a due punti. Un allarme in piena regola, altrimenti l’a.d. Marotta non avrebbe fatto sentire la voce della società", sottolinea il Corriere della Sera.

"Detto che la lotta scudetto non esiste più, forse è proprio la mancanza di freschezza a generare questi scompensi: sia nel recupero di energie fisiche e nervose, sia nella capacità di offrire qualche variante in campo. Il 3-5-2 è un modulo contro cui è facile trovare contromisure a bassa intensità, Inzaghi prova a rivitalizzarlo facendo salire molto i difensori. Ma è sulla trequarti che la squadra non ha fantasia, non a caso è ultima nei dribbling. E i gol subiti arrivano quasi tutti in contropiede: va provato qualcosa di differente, sfruttando il rientro di Brozovic e la duttilità di Calhanoglu", aggiunge il quotidiano