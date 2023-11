Lautaro: “L’Inter è matura, 3 punti importantissimi. Vittoria dedicata a Pavard. È…”

Quinta vittoria in trasferta per l'Inter che espugna il campo dell'Atalanta. Al termine della gara Lautaro Martinez ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che affrontavamo una squadra che in casa non aveva subito gol. Abbiamo fatto una partita discreta nel primo tempo, dopo i 20' ci siamo messi bene in campo e siamo riusciti a sbloccare la partita. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra matura che ha saputo soffrire, portiamo a casa punti importantissimi".