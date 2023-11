FCIN1908 – Atalanta-Inter, Pavard a fine partita sotto il settore ospiti per parlare coi tifosi

Benjamin Pavard si è fatto male durante la partita con l'Atalanta, al ginocchio sinistro. Si è capito subito che aveva bisogno di una sostituzione ed è arrivata poco dopo: Inzaghi ha mandato in campo Darmian . Proprio il giocatore che si è procurato il rigore dell'uno a zero segnato da Calhanoglu .

Il difensore francese, come racconta l'inviato di FCINTER1908.IT a Bergamo, alla fine della partita è andato a festeggiare la vittoria per due a uno conquistata contro gli uomini di Gasperini sotto il settore ospiti, dove hanno seguito la partita i tifosi dell'Inter. E si è soffermato a parlare con loro magari per rassicurarli su quello che la società ha definito per ora "un trauma" con la postilla di esami che saranno effettuati nei prossimi giorni.