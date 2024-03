"Se la rivoluzione attecchirà anche in Europa, è ancora tutto da vedere, perché l’Inter in Champions si prepara ad andare in casa del più grande controriformista del calcio contemporaneo, Diego Simeone. Ma che in Italia sia ormai compiuta, è un dato di fatto, corroborato dai 16 punti sul Milan e dai 17 sulla Juve , ma soprattutto dalle modalità sempre diverse con cui l’Inter arriva alla vittoria", spiega il Corriere della Sera.