Andreolli a ITV: “Il Monza non ha paura delle big. Lautaro ha messo pressione al gruppo per…”

Marco Andreolli ha analizzato la gara in programma stasera contro il Monza: "I risultati di questo ultimo periodo, ottenuti in maniera meno brillante, dimostrano la crescita della squadra. Una fatica che si è accumulata nell'ultimo periodo ma l'Inter dimostra di tenere sempre la lucidità e la testa alta e riesce ad ottenere risultati. L'Inter riesce a comandare le partite. Ha la forza mentale per vincere le partite anche quando non riesce a comandare il gioco per 90 minuti. Il Monza gioca sempre partite importanti e non si spaventa quando incontra le big. Sta piano piano diventando una realtà importante di questa serie A, sta trovando la sua dimensione. Palladino ha cercato di dare più solidità e concretezza a questa squadra. È una squadra consapevole delle proprie forze e qualità. Questa prima parte di stagione mette in mostra un lavoro importante, 48 punti sono veramente tanti. Non è stato ancora fatto nulla, mancano tanti mesi di campionato. Bisognerà continuare con questa voglia e con il lavoro. Per migliorare ancora".

"Veniamo da settimane importanti, il mister ha recuperato al meglio giocatori che arrivavano da infortuni o che avevano bisogno di ritrovare la condizione e far riposare chi ha giocato di più. Lautaro è sempre più importante e decisivo. Nelle gare importanti ha sempre messo qualcosa in più. La sua crescita dal punto di vista mentale è impressionante. Non ci sono solo i numeri per descrivere la sua importanza, ma il discorso va allargato. Fa giocare bene i compagni, è un punto di riferimento per l'atteggiamento in campo e non solo. Tornato dal Mondiale ha messo pressione a tutto il gruppo per alzare l'asticella. Sprona gli altri a dare il meglio in allenamento e in partita. È una cosa questa che fanno i leader", ha concluso Andreolli.