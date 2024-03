Dario Marcolin, su Dazn, ha parlato dell'Intercome di una «super potenza». «Cambiano gli interpreti ma non cambia il risultato. L'Inter è a suo agio in fase di costruzione e in difesa e se fanno un gol come quello di ieri dimostra di essere una squadra ultra offensiva ma che ha equilibrio, la forza è nella testa», ha sottolineato.