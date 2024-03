Calcoli che nessuno fa per scaramanzia ma girano e rigirano nella testa degli interisti, anche quelli che non lo ammettono

Calcoli che nessuno fa per scaramanzia ma girano e rigirano nella testa degli interisti, anche quelli che non lo ammettono. La seconda, attesissima stella, è spuntata all'orizzonte e bisogna solo acchiapparla. Inzaghie i suoi sono concentratissimi e continuano a ribadire che bisogna tenere dritta la rotta fino in fondo, non avere nessuna incertezza. Anche perché quella seconda stella è lì che aspetta dal 2022, quando per qualche errore di troppo è scivolata dalle mani nerazzurre.